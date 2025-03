Yuri Alberto revela desconforto e nega tranquilidade com vitória do Corinthians

O Corinthians está na frente na grande final do Campeonato Paulista. Na noite deste domingo (16), o Timão conseguiu aproveitar uma das suas poucas oportunidades para vencer o Palmeiras no Allianz Parque por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto.

Mais uma vez decisivo com a camisa alvinegra, o atacante destacou a dificuldade do confronto e de jogar na casa alviverde. Além disso, Yuri revelou que estava com uma lesão no ombro e entrou em campo no sacrifício.