Yuri Alberto cala Allianz Parque, e Corinthians larga na frente do Palmeiras por título do Paulista

Atacante anota o gol solitário no segundo tempo após boa jogada de Depay e deixa Timão em vantagem para decidir o título em Itaquera / Crédito: Jogada 10

Um gol de Yuri Alberto aos 12 minutos do segundo tempo calou o Allianz Parque, definindo o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista a favor do Corinthians. O 1 a 0 sobre o Palmeiras faz a equipe alvinegra, portanto, largar na frente pelo título estadual. O triunfo, quatro dias após a eliminação na fase prévia da Libertadores, é uma resposta imediata dos comandados de Ramón Díaz, bastante questionados após a queda precoce no torneio continental. As duas equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira (27) após a pausa para a Data-Fifa. O Timão joga por um empate para ser campeão, enquanto o Verdão precisará vencer por dois gols de diferença para alcançar o tetracampeonato paulista. Em caso de triunfo alviverde por um gol, haverá decisão nos pênaltis.

Como já era esperado, o Palmeiras foi no embalo da torcida para pressionar no começo do Dérbi. Assim, os liderados de Abel Ferreira levaram perigo em duas ocasiões antes dos 15 minutos. Primeiro, com Facundo Torres aproveitando cruzamento para defesa de Hugo Souza. Depois, Estêvão fez jogada individual até a linha de fundo e, após Hugo Souza espalmar o cruzamento, Veiga só não saiu para festejar porque Matheuzinho salvou quase em cima da linha. O Corinthians acordou, passando a ter maior posse e controlar o ritmo da partida. Mas nas tentativas peo alto, os alvinegros não tiveram sucesso.