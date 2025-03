São Paulo avalia elenco pronto e não deve buscar reforços antes do Brasileirão

Depois de cair por dois anos seguidos nas quartas de final do Campeonato Paulista , o Tricolor chegou até às semifinais neste ano. Mesmo com a eliminação na semifinal para o Palmeiras, a avaliação no clube é positiva. Um dos principais fatores disso é que Luis Zubeldía conseguiu encontrar um estilo de jogo que fez o time evoluir, com três zagueiros, que entrou em campo na reta final da primeira fase e no mata-mata.

Havia uma expectativa de uma movimentação do clube por conta da lesão de Pablo Maia. Entretanto, o clube preferiu contar com as peças que já estão no elenco, como Marcos Antônio e Bobadilla. Agora, o São Paulo deve entrar em ação no mercado de transferências apenas na janela do meio do ano, que começa no dia 02 de julho, com uma brecha de uma semana antes do Super Mundial de Clubes.