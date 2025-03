Santos enfrenta o Coritiba em amistoso neste domingo

O Santos enfrenta o Coritiba neste domingo (16), às 18h, no Couto Pereira, em partida amistosa de preparação das duas equipes para a sequência da temporada. A partida terá transmissão do pelo canal GOAT, no YouTube. Mesmo fora de casa, o Peixe contará com o apoio de cerca de 4 mil torcedores na capital paranaense.

O time comandado por Pedro Caixinha está em período de intertemporada após a eliminação na semifinal do Paulistão para o Corinthians. Dessa forma, o amistoso servirá como um teste antes da estreia no Brasileirão, marcada para o dia 30 de março, às 18h30, contra o Vasco, em São Januário.