Rubro-Negro quer gol de Luiz Araújo no Fla-Flu

Torcedor chega ao Maracanã lembrando da entrevero entre o atacante o técnico do Fluminense, Mano Menezes, no jogo de ida da final

Final que se preze precisa de uma boa dose de provocação. E, em suma, foi exatamente com esse espírito que Gilmar Santos chegou ao Maracanã, neste domingo (16) com a esperança de ver o seu Flamengo conquistar o Campeonato Carioca em cima do rival Fluminense. Abordado pela reportagem do Jogada 10, ele lembrou da discussão entre o atacante rubro-negro Luiz Araújo e o técnico Mano Menezes. Em seguida, disse o que espera ver em campo.

” A expectativa é 2 a 0 Flamengo. Gols de Wesley e Luiz Araújo, para tirar onda com o Mano Menezes”, disse. Ao seu lado, um amigo inegavelmente ainda mais otimista previu um placar mais dilatado: “Flamengo vai amassar e será 3 a 0. Eles vão jogar com covardia, retrancados e os gols serão do Plata e dois do Luiz Araújo”.