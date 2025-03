Roberto Assaf: Flamengo bicampeão. Sem chance para os resmungões

Para ressaltar: quando se quer dizer da dificuldade do Flamengo em jogar, o que é freqüente, o que se faz é uma referência direta ao time de Jorge Jesus, mais eficiente e absolutamente decisivo. Não há comparação. O Flamengo do português teria matado este confronto no duelo inicial. Há de melhorar muito para o que vem pela frente. Precisa ser letal.

Flamengo perde gols

É fácil resumir o primeiro tempo. O Flamengo passou a etapa inteira no campo do Fluminense, cercando todas as saídas do adversário, o que na prática de nada adiantou, pois desperdiçou três oportunidades inacreditáveis, e manteve o suspense para a etapa derradeira. O Flamengo apanhou da mediocridade de seus dois atacantes, Luiz Araújo e Plata, o que não teria ocorrido com os craques ausentes, Bruno Henrique e Pedro.