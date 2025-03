Ramón Díaz destaca estratégia do Corinthians e auxiliar elogia Abel

Treinador alvinegro comemorou a atuação defensiva e seu filho destacou a dificuldade do duelo contra o Palmeiras

O Corinthians está na frente na decisão do Campeonato Paulista. Na noite deste domingo (16), o Timão conseguiu uma importante vitória na casa do Palmeiras , por 1 a 0. O resultado garante a vantagem alvinegra de jogar pelo empate, na Neo Química Arena, para ficar com o título.

“O que mais gostei da equipe hoje é que como foi estrategicamente, taticamente. Sabendo que eles são uma equipe que pressiona muito, pressiona em todos os setores. Porém, jogamos muito bem defensivamente, podiam circular até ter algum desgaste, mas não podiam entrar. A partida se ganha taticamente, com a intensidade que os jogadores tiveram, com a concentração que tiveram”, ressaltou.

A visão geral é que o Corinthians teve uma postura muito defensiva na casa do adversário. O auxiliar Emiliano Díaz, filho de Ramón, discorda desta visão. O argentino esclareceu que a estratégia não era essa, mas o time adotou a postura por conta do estilo de jogo do Palmeiras, valorizada pelo alvinegro.

“Não foi uma estratégia de se defender. Estamos falando de um time que tem o melhor treinador da América do Sul. Gastaram não sei quanto com o elenco, não é tão fácil. Tentamos também atacar, ter a bola, mas o adversário joga em sua casa, com o sintético. Nós não propusermos nos defender, mas o Palmeiras te leva a defender”, explicou.

Chegada de Angileri

Entre os destaques defensivos do Corinthians, o recém-chegado Angileri chamou a atenção. Em sua terceira partida pelo Corinthians, o lateral-esquerdo teve uma grande atuação, anulando a participação de Estêvão. Ramón valorizou o atleta e demonstrou sua alegria pela opção do argentino em defender o Timão.