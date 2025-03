Presidente do Como alivia Delle Alli após expulsão

Inglês não atuava há mais de dois anos e ficou apenas nove minutos em campo até receber cartão vermelho no Milan x Como deste sábado (15) / Crédito: Jogada 10

O presidente do Como, Mirwan Suwarso, defendeu e, de certa forma, consolou o meia Dele Alli após a catastrófica volta do jogador ao futebol após mais de dois anos de ausência. O atleta ficou apenas nove minutos em campo até ser expulso por jogada violenta na derrota por 2 a 1 do Como para o Milan, neste sábado (15), pelo Campeonato Italiano. Ainda assim, o comandante usou palavras de incentivo e carinho em suas redes sociais. “O fogo ainda queima. Depois de quase dois anos, Dele está de volta ao campo de batalha. É preciso coragem para continuar, lutar contra as dúvidas, silenciar o barulho e retornar — não apenas para jogar, mas para competir novamente no mais alto nível. Alguns falarão sobre o cartão vermelho. Deixe-os falar. Vimos outra coisa. Vimos fome, resiliência, lampejos de brilhantismo. E aqueles que o assistem treinar todos os dias sabem que isso é apenas o começo. O caminho de volta nunca é fácil, mas os guerreiros não desistem. Continue, Dele. O melhor ainda está por vir”, postou o presidente.

Técnico teve postura diferente Se o presidente aliviou, o tecnico catalão Cesc Fabregas não poupou o inglês. Pelo contrário, foi até duro com o jogador na entrevista coletiva após o jogo: Naquele momento, quando fizeram 2 a 1, Sergi Roberto deveria ter entrado, mas preferi dar um pouco mais de tempo para ele trabalhar. Dele é um jogador que faz gols e tentei dar a ele essa oportunidade. É um erro grave para um jogador experiente. Vermelho claro, ele saiu do time quando estava no controle e faltavam 5 minutos. É o lado negativo da noite".

Dele Alli e seus altos e baixos Revelado pelo Milton Keynes, o meia inegavelmente brilhou no Tottenham de 2015-16 e 2017-18, com 269 partidas, com 67 gols e 57 assistências. Pela seleção inglesa, participou de 37 jogos e marcou três vezes. Sua última atuação até sábado ocorreu no Besiktas, da Turquia, em 26 de fevereiro de 2026. Logo em seguida, por problemas familiares e vício em remédios, anunciou aposentadoria. Em janeiro de 2026, por fim, o Como anunciou que o meia estava de volta ao futebol.