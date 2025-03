Presidente do Atlético de Madrid rebate Courtois: ‘Deveria ficar calado’

Enrique Cerezo critica fala do goleiro do Real Madrid sobre polêmica com VAR na Champions

A declaração de Thibaut Courtois após a classificação do Real Madrid para as quartas de final da Champions irritou Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid. Na última quarta-feira (12), o clube merengue eliminou o rival, em uma partida marcada por polêmica, principalmente devido a um controverso pênalti de Julián Álvarez, que acabou sendo anulado por dois toques na bola.

“Estou cansado desse vitimismo o tempo todo, do choro constante sobre essas coisas. Porque, no fim, os árbitros não querem favorecer um time, nem na Espanha, nem na Europa. E acho que, no fim, eles viram com clareza e por isso marcaram assim. No fim, eles são humanos e podem errar, mas acredito que com a tecnologia, vendo tudo com o VAR, com várias câmeras e muitos ângulos, acho que ficou bem claro.”, disse o goleiro.