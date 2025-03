Piquerez lamenta chances desperdiçadas e recorda de viradas do Palmeiras em decisões

O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez teve essa visão dentro de campo. Para o uruguaio, o Palmeiras teve mais oportunidades, mas não conseguiu marcar, enquanto o Corinthians marcou em sua única chance. O jogador também recordou que, nas últimas três finais, contra São Paulo, Água Santa e Santos, o Verdão saiu perdendo no primeiro jogo e conseguiu virar o marcador na volta.

O Palmeiras saiu em desvantagem na decisão do Campeonato Paulista . Mesmo tendo maior controle da posse de bola, o Verdão não conseguiu aproveitar as oportunidades e saiu derrotado contra o Corinthians pelo placar de 1 a 0.

“Tivemos oportunidades, faltou efetivar. Rival chegou uma vez só e fez o gol. Parabéns para eles. Jogo ruim para nós, resultado ruim. Mas a gente vem de três finais virando no segundo jogo, espírito é esse. Agora é focar nos próximos dias para a final”, destacou.

Agora, o Palmeiras terá mais de uma semana para conseguir mudar a situação na casa do adversário. Piquerez espera um trabalho com responsabilidade da sua equipe, mas frisou que o time está acostumado com jogos como esse por disputar muitas finais.

“Trabalhar com responsabilidade, é um grande desafio que a gente tem, mas estamos acostumados a jogar esse tipo de jogo, viemos de muitas finais, é mais uma para nós”, concluiu.