Napoli tropeça no penúltimo colocado e não alcança a ponta na Itália

Apesar da pressão, principalmente no primeiro tempo, napolitanos não saem do 0 a 0, fora de casa. A liderança escapou

Péssimo resultado para o Napoli, no Campeonato Italiano. Em jogo realizado neste domingo, 16/3, o time napolitano foi até o estádio Pierluigi Penzo para enfrentar os donos da casa, o Venezia. Mesmo como visitante, o time encarava o penúltimo colocado e tinha o status de favorito. Mas não conseguiu sair do 0 a 0. Teve ótimas chances no primeiro tempo, mas não conseguiu marcar.

Assim, o Napoli tem 61 pontos, na vice-liderança, e pode ver a Inter de Milão (com os mesmos 61 pontos e que ainda joga na rodada) abrir vantagem. A Atalanta, com 58 e que também joga na rodada, pode alcançar os napolitanos. Já o Venezia, apesar do pontinho diante de um dos favoritos ao título, segue em penúltimo, com 20 pontos, cinco atrás do primeiro livre da zona de rebaixamento, o Parma.