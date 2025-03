Mano valoriza crescimento do Fluminense, mas admite Fla superior

Após o vice do Fluminense para o Flamengo no Campeonato Carioca de 2025, o técnico Mano Menezes admitiu que o Fla foi superior ao longo dos 180 minutos da decisão (2 a 1 na ida e 0 a 0). Entretanto, o comandante também buscou valorizar a evolução do Flu.

“Perder final é sempre ruim, a gente sofre bastante. Não vou comparar a dor com a do torcedor, mas a gente vive de resultado. Do outro lado, tem bastante jogadores de seleção. Raro são os que não são de seleção. Dito isso, dá para ter bem claro o grau da dificuldade da final…. Precisávamos nos superar muito, fazer jogos perfeitos. A gente errou um pouco no primeiro jogo. Hoje, fez um primeiro tempo abaixo, bem abaixo, não porque queríamos, mas não conseguimos, ficamos encaixotados. Poderíamos fazer melhor, tanto que fizemos no segundo tempo. Não foi suficiente para superar o Flamengo. Diminuímos a diferença para o adversário na competição, mas ainda temos uma diferença”, comentou Mano Menezes.