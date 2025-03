Luiz Araújo explica ‘provocação’ a Mano Menezes

Atacante do Flamengo afirma que buscou valorizar as conquistas da sua vida / Crédito: Jogada 10

Após mostrar a tatuagem da conquista da Copa do Brasil de 2024 ao treinador Mano Menezes, o atacante Luiz Araújo botou panos quentes na discussão. O camisa 7 do Fla indicou que não buscou provacar o comandante do Fla após a vitória por 2 a 1 no jogo de ida. Além disso, Luiz destacou que ganhou títulos também na Europa. “Não sou moleque, muito pelo contrário. Eu ganhei lá fora, ganhei no Lille… E quando a gente ganha todo mundo desmerece. Mas é difícil para c… chegar lá fora, um frio do c***. Longe da minha família e ganhar do PSG. Eu ganhei, foi difícil. Eu falei da minha conquista, o Mano Menezes falou que ganhou três (Copas do Brasil), eu não quis falar que ganhei mais ou menos, só quis mostrar que eu ganhei com a camisa do Flamengo, só quis mostrar que eu sou um vencedor e vou continuar vencendo”, comentou Luiz Araújo, em entrevista ao “Sportv”.

Vale lembrar que Luiz Araújo, além de ter mostrado a tatuagem da taça da Copa do Brasil também teria ironizado o treinador. De acordo com o dublador Gustavo Machado, o juiz Yuri Elino chegou a pedir calma para Luiz Araújo, que continuou a discussão com Mano Menezes, que rebateu: "Você não ganhou nada". "Vou ganhar em cima de você", afirmou o jogador do Flamengo, que complementou: "Nunca foi à Europa". "Valeu, Romário", ironizou o técnico.

Relembre toda a confusão O Flamengo foi campeão após vencer o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida da final e depois ficar no 0 a 0 na partida de volta. Assim, levantou a taça por ter feito mais gols no somatório dos placares. O Rubro-Negro ficará agora duas semanas sem jogar, por conta da Data-Fifa. Assim, agora recebe o Internacional no dia 29/3, pela abertura do Brasileirão. O Rubro-Negro é o maior campeão carioca, com 39 taças, seis acima do que o segundo maior campeão, o próprio Fluminense. Depois, aparecem Vasco, Botafogo e América, com 24,21 e 7 títulos, respectivamente.