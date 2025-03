Libertadores: Sorteio da fase de grupos: onde assistir e regras

Nesta segunda-feira, 17/3, às 20h (de Brasília), no Paraguai, serão conhecidas as chaves e os rivais dos brasileiros

Nesta segunda-feira, 17/3, às 20h (de Brasília), ocorrerão os sorteios dos grupos da Libertadores e também da Sul-Americana 2025. São quatro potes, de 1 a 4, sendo colocados conforme suas posições no ranking. Sete brasileiros estão na disputa. Quatro são cabeças de chave e estarão no Pote 1: Botafogo (atual campeão e já colocado no Grupo A), Palmeiras, Flamengo e São Paulo. O Internacioanl está no Pote 2. Já o Fortaleza está no Pote 3. Por fim, o Bahia, que avançou pelas fases eliminatórias, entra no Pote 4.

Onde assistir o sorteio da Libertadores

YouTube da competição, ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).