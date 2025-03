Joelinton marca seu nome na conquista histórica do Newcastle

Brasileiro teve excelente atuação na final da Copa da Liga e acabou com uma 'maldição' de 70 anos sem título do clube inglês

O título é do Newcastle. E a conquista é de todos que fizeram diferença em campo, levando a equipe à vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool no mítico estádio de Wembley. É o caso de Joelinton. Afinal, o brasileiro teve uma atuação de gala na final da Copa da Liga Inglesa, neste domingo (16/3). Assim , foi determinante para que a taça, pela primeira vez na história, ficasse com os Magpies. Além de obter um troféu jamais alcançado, o Newcastle saiu de um jejum de sete décadas sem títulos revelantes em geral. O último tinha sido o da Copa da Inglaterra, em 1954/55.

O meia de 28 anos, nascido na cidadepernambucana de Aliança vibrou com a façanha de derrotar o poderoso Liverpool, que ostenta 10 taças da Liga Inglesa nas prateleiras.