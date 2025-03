Internacional x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Internacional e Grêmio decidem o título do Gauchão, neste domingo (16/3), às 16h, de Brasília, no Beira-Rio. O Colorado tem cenário favorável para assegurar o troféu, já que será campeão até com derrota por um gol de diferença, já que fez 2 a 0 na ida. Por outro lado, o Imortal precisa de um triunfo por vantagem de três ou mais gols para chegar ao octacampeonato estadual. A Voz do Esporte transmite esta partida e começa a sua Jornada Esportiva bem antes,às 14h30, com seu tradicional pré-jogo que praticamente te coloca dentro do Beira-Rio. Assim que a bola rolar, Eduardo Rizatti estará na narração.