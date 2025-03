Internacional empata com Grêmio, quebra jejum e é campeão gaúcho

Colorado conta com golaço de Valencia no 1 a 1 com o Tricolor e garante título, encerrando seca de quase nove anos sem conquistas do Estadual / Crédito: Jogada 10

Xô zica! O Internacional voltou ao caminho dos títulos após nove anos. Isso porque a equipe do técnico Roger Machado venceu o Campeonato Gaúcho de 2025, neste domingo (16), no Beira-Rio. O Colorado empatou em 1 a 1 com o Grêmio e manteve a vantagem de dois gols, conquistada no jogo de ida. Os gols, aliás, foram marcados por Valencia de falta para os donos da casa e Wagner Leonardo para o Imortal. A conquista foi ainda mais emblemática, pois o Colorado se sagrou campeão estadual invicto após 12 jogos, sendo nove vitórias e três empates. Levando em consideração as duas partidas da final do Gauchão, o Internacional venceu o arquirrival por 3 a 1 no placar agregado.

O início do clássico teve intensidade de ambos os lados. O Grêmio teve maior posse de bola, porém o Internacional foi mais objetivo. Carbonero conseguiu escapar pelo lado direito de ataque e obrigou Volpi a trabalhar pela primeira vez. Na sequência, a arbitragem anulou o lance por posição irregular do colombiano. Depois, o jogo passou a ter mais divididas e os dois times começaram a insistir em bolas longas e lançamentos.

O principal jogador do Colorado apareceu em três oportunidades, duas vezes em finalizações que exigiram defesas de Volpi. Em seguida, o camisa 10 cobrou escanteio perigoso, fechado na primeira trave. Carbonero se antecipou ao marcador e quase abriu o placar. Com a boa marcação do Internacional, o Imortal teve apenas uma jogada de perigo em finalização de Cristian Olivera. A melhor chance do Inter saiu na reta final da primeira etapa. Alan Patrick cobrou falta para a área, Victor Gabriel ganhou da marcação no alto e no rebote Vitão cabeceou por cima. Os donos da casa ainda reclamaram de pênalti após toque de mão do lateral-esquerdo Lucas Esteves. Contudo, o árbitro de vídeo não identificou a irregularidade.

Segunda etapa com gols de ambos os lados O Colorado seguiu melhor no início do segundo tempo com postura ofensiva. Depois de três investidas conseguiu abrir o placar com golaço de falta de Valencia. O equatoriano arriscou cobrança de longe e acertou o ângulo de Volpi. Em seguida, o Grêmio não demorou para reagir e seis minutos depois empatou o jogo. Lucas Esteves cobrou falta fechada para área, o zagueiro Wagner Leonardo se antecipou ao marcador e completou de cabeça. Depois de sete minutos de checagem, o árbitro de vídeo confirmou o gol. Os visitantes tiveram mais uma possível boa chance, porém Pavón não conseguiu dominar lançamento. Posteriormente, Anthoni teve intervenção primordial para atrapalhar Braithwaite. O goleiro do Internacional demonstrou coragem ao sair do gol e abafar chute do dinamarquês após Rogel se atrapalhar. O Tricolor Gaúcho tentou pressionar, mas sem sucesso. Nos minutos finais, o Grêmio passou a abusar dos cruzamentos, porém de maneira indeficiente. Vitinho encontrou ótimo passe para Borré, que entrou na área após arrancar. O colombiano finalizou cruzado e Volpi fez excelente defesa. Ao fim da jogada, a arbitragem sinalizou impedimento do atacante do Inter. A reta final foi marcada por duas confusões entre jogadores dos arquirrivais.