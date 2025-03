Grêmio tem duas mudanças inesperadas no time titular para o Gre-Nal

Igor Serrote começa o jogo de volta da final do Gauchão na vaga de João Pedro. Camilo e Edenilson também estão no 11 inicial do Imortal

O técnico Gustavo Quinteros surpreendeu na escalação do time titular do Grêmio, com duas modificações da equipe, para o jogo de volta da final do Gauchão, neste domingo (16). Isso porque Igor Serrote começa a partida na lateral direita. O meio de campo tem a entrada de Edenilson com uma função mais centralizado, no lugar de Cristaldo. Mesmo com a recuperação de Cuéllar a tempo, Camilo segue na equipe.

O treinador ficou apreensivo com a possibilidade de sofrer com novos desfalques para o confronto decisivo com o Internacional. Afinal, os laterais João Pedro e Lucas Esteves sequer foram relacionados para o compromisso anterior diante do Athletic, por problemas físicos. O primeiro sofreu com dores no tornozelo esquerdo. Já o segundo apresentou incômodo muscular em uma das panturrilhas. Posteriormente, a dupla passou por exames de imagem, os quais não constataram lesões.