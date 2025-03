Confira as escalações de Palmeiras e Corinthians para a primeira final do Paulistão

Equipes se enfrentam neste domingo, no Allianz Parque, pelo primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Confira as escalações para o confronto. Escalação do Palmeiras

Com Piquerez recuperado de uma lesão muscular, o técnico Abel Ferreira volta a escalar o jogador como titular no lugar de Vanderlan. Por outro lado, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez sofreu um entorse no joelho, e por isso, Micael segue na zaga ao lado de Murilo.

Dessa forma, o tricolor vai à campo com: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Micael, Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Rios, Raphael Veiga, Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres. Escalação do Corinthians Para o confronto, o técnico Ramón Díaz repete a equipe que venceu o Santos pela semifinal da competição, com exceção de Garro, que começa no banco por conta de dores no joelho. Assim, Romero começa como titular.