Camilo cita necessidade de evolução do Grêmio: ‘Perceber o tamanho do clube’

O Grêmio não teve sucesso em sua missão de reverter a desvantagem. O Imortal saiu atrás do placar, até conseguiu reagir rápido no jogo de volta da decisão do Campeonato Gaúcho. A equipe ficou no empate em 1 a 1 com seu arquirrival, no Beira-Rio, neste domingo (16). Contudo, não foi o suficiente para garantir o oitavo título consecutivo do Estadual.

Um dos principais aspectos de reclamação foi o fato do Tricolor Gaúcho ter sido inferior ao Inter nas duas partidas da decisão. Além disso, o time sofreu com um declínio de rendimento nas últimas partidas, cenário que causa preocupação para o restante da temporada.