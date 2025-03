Barcelona vira sobre Atlético e mantém liderança do Espanhol

Raphinha teve mais uma boa atuação e, mesmo sem balançar a rede, ajudou com as duas assistências para os dois gols marcados por Ferrán Torres.

Mais uma partida brilhante do Barcelona nesta temporada. O time comandado pelo técnico Hansi Flick venceu o clássico contra o Atlético de Madrid por 4 a 2, de virada, neste domingo (16) e segue na liderança isolada do Campeonato Espanhol. Julián Álvarez e Sörloth abriram 2 a 0 para os donos da casa no Estádio Metropolitano, na capital espanhola, mas o Barça buscou a vitória com gols de Lewandowski, Ferrán Torres, duas vezes, e Lamine Yamal.

O jogo

O Barcelona foi melhor no jogo desde os primeiros minutos, com mais posse de bola e mais chances no setor ofensivo. Porém, foi o Atlético quem levou a vantagem para o intervalo. Com a estratégia de utilizar os contra-ataques, o time colchonero abriu o placar na reta final da primeira etapa. Oblak cobrou rápido o tiro de meta, e a bola chegou até Griezmann, que cruzou rasteiro para Simeone na área. Assim, o filho do treinador tocou para Julián Álvarez finalizar na cara do gol e levar o placar de 1 a 0 para o vestiário.

A segunda etapa foi ainda mais animada. O Atlético ampliou a vantagem com gol marcado por Sörloth, aos 24 minutos, após mais um bom contra-ataque dos Colchoneros. No entanto, o Barcelona reagiu. Em um intervalo de cinco minutos, momentos após o segundo gol do Atléti, os visitantes buscaram o empate. Primeiro, Lewandowski dominou no peito e finalizou no cantinho para começar a reação. Depois, foi a vez de Raphinha dar assistência para Ferrán Torres, de cabeça, deixar tudo igual no Metropolitano.

Os minutos finais do jogo foram de emoção e o Atlético teve a grande chance de recolocar a vantagem no placar. Porém, Sörloth desperdiçou uma oportunidade cara a cara com o goleiro adversário. Dessa maneira, o Barcelona foi fatal nos acréscimos para confirmar a virada com Lamine Yamal e outro gol de Ferrán Torres, novamente com assistência de Raphinha.