Arsenal vence clássico londrino contra o Chelsea

Merino fez o gol deste 1 a 0, na casa dos Gunners, que seguem em segundo lugar e com chances mínimas de título no Inglês / Crédito: Jogada 10

Com um jogo consistente e bem superior ao rival, o Arsenal, neste domingo, 16/3, venceu o clássico londrino contra o Chelsea por 1 a 0. Em casa, no Emirates, os Gunners chegaram ao gol através de Merino, no primeiro tempo. Triunfo magro, já que criaram várias chances para ampliar, enquanto os Blues foram irregulares, buscando o ataque em poucos momentos do duelo. Este jogo valeu pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O Arsenal, assim, vai aos 58 pontos, consolidando-se na segunda posição, quatro à frente do Nottingham Forest. Mas ainda bem longe do líder Liverpool, que tem 70. O Chelsea tem 49 pontos, mas mantendo-se na zona de Champions, em quarto lugar.

Como o Arsenal se impôs e venceu O Arsenal foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, gol de Merino de cabeça, após escanteio da direita cobrado por Odegaard. Mas a diferença poderia ser maior. Os Gunners construíram as melhores jogadas de ataque. Martinelli teve duas boas chances em chutes de fora da área, o goleiro Sánchez salvou no susto, com uma bola quase em cima da linha, e Trossard também desperdiçou a oportunidade que teve.