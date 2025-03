Abel cutuca jogadores do Palmeiras e lamenta falta de eficácia em derrota

“Futebol é eficiência. Não achei que o Veiga estivesse criativo e precisamos muito dele nestes jogos, mas as marcações são cerradas e nos duelos de meio-campo foram melhores e na eficácia. Criamos mais oportunidades do que contra o São Paulo no último jogo. Mas não fomos capazes de traduzir em gol”, ressaltou.

Outro jogador que esteva no alvo de Abel é Estêvão. Para Abel, é normal o adversário conseguir montar estratégias para parar a ofensividade alviverde. Entretanto, faltou para os seus comandados terem mais visão coletiva e trabalhar com outras peças.

“É normal o adversário querer bloquear nossos melhores jogadores. Temos de achar soluções, individuais e coletivas. Esta situação, poderia passar a bola ao Vitor Roque e decidiu ir em um para três ou quatro. Sendo marcado, não tem problema dar a bola para outros serem protagonistas”, afirmou.

Preparação para a volta

Com a Data Fifa no meio do caminho, o Palmeiras terá mais tempo para buscar uma nova virada na final do Paulista. O treinador criticou o fato de o campeonato ter mais datas do que outros estaduais e espera que seu time consiga repetir a atuação do Allianz Parque, só que com outro desempenho no ataque.