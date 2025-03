São Paulo bate o Corinthians nos pênaltis e é campeão da Supercopa Feminina

Após um empate sem gols no Morumbis, Soberanas se sobressaem nas penalidades máximas, quebram hegemonia do rival e fica com o titulo

O São Paulo é o grande campeão da Supercopa Feminina. Após um empate sem gols no Morumbis, as Soberanas se sobressaíram nos pênaltis e ficaram com a taça. Aline Milene chegou a desperdiçar uma penalidade, mas Vic Albuquerque e Robledo perderam suas cobranças para o Timão. Este, aliás, é o primeiro título do Tricolor na competição, que quebrou a hegemonia do rival, que havia ganhado todas as outras edições.

Primeiro tempo de poucas emoções

A primeira etapa no Morumbis foi muito equilibrado, mas de poucas emoções. O São Paulo tinha dificuldades de assustar a goleira Lelê, enquanto o Corinthians tinha dificuldade no último passe. A primeira chegada foi das Brabas, aos 7 minutos. Yaya arriscou de fora da área e Carlinha fez sua primeira defesa no jogo. Aos 11, o Tricolor respondeu com Giovanna Crivelari, que puxou o contra-ataque e fez Lelê trabalhar. Gabi Zanotti levou perigo aos 17, após dominar dentro da área e finalizar para o gol, mas parou na goleira Soberana. Ainda no fim da primeira etapa, Ariel Godoi puxou contra-ataque e chutou no canto, e Carlinha fez a defesa. Contudo, nenhuma das equipes chegaram com muito perigo, mas com muita coisa para conversar no intervalo.