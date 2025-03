São Paulo amarga últimas posições em quesitos defensivos no Paulistão

Eliminado na semifinal do Paulistão, Tricolor aparece entre as piores equipes em desarmes, cortes e interceptações por partida no torneio / Crédito: Jogada 10

Com a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, o São Paulo ligou o sinal de alerta para o baixo aproveitamento do setor defensivo. Afinal, o Tricolor fechou o Estadual entre as piores equipes em desarmes, cortes e interceptações por partida. De acordo com dados do Sofascore, o São Paulo só ficou na frente de três times em desarmes por jogo no Paulistão, com 14,6. A saber, Novorizontino (14,4), Portuguesa (13,4) e Mirassol (13,2). Em relação aos cortes, com 19,9 por partida, o Tricolor só aparece à frente do Palmeiras que, apesar de finalista, não se destacou no quesito: 17,8. Por fim, o time do Morumbis foi o último em interceptações por jogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em contrapartida, os comandados de Luis Zubeldía tiveram a sexta melhor defesa do Paulistão, com 14 gols sofridos em 14 jogos. Aparecem, portanto, empatados no quesito com o Corinthians, que fará a final do Estadual. Ponte Preta (oito), Palmeiras (dez), o outro finalista, Novorizontino (12) e Botafogo-SP (13) sao os times que sofreram menos gols que o Tricolor.