Santos monta estratégia para ter Neymar antes de estreia no Brasileirão

O Santos já montou um plano para recuperar Neymar a tempo da estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. A ideia do Peixe é trabalhar com o craque para que ele se recupere em até três semanas e tenha condições de atuar contra o Vasco, no dia 30 de março, pela estreia do clube no torneio de pontos corridos.

Neymar tem uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Assim, o jogador vem fazendo tratamento no clube desde o início do mês para se recuperar das dores na região. Ele também ficará de fora do amistoso do Santos neste domingo, contra o Coritiba. A última vez que o astro entrou em campo foi no dia 2 de março, contra o RB Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.