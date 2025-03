Renato Paiva aproveitará jogo-treino contra o Cruzeiro em busca de variações

Técnico do Botafogo pretende iniciar com formação ideal treino que terá quatro tempos de 30 minutos no Nilton Santos / Crédito: Jogada 10

O Botafogo enfrenta seu primeiro teste sob o comando de Renato Paiva neste sábado, em um jogo-treino contra o Cruzeiro, no Nilton Santos. A atividade, marcada para as 17h, acontecerá com portões fechados e sem transmissão. É importante lembrar que ambos os times foram eliminados precocemente dos estaduais, ficando de fora das semifinais. Dessa forma, têm o mês de março livre para realizar uma nova pré-temporada. No caso do Botafogo, esse período de preparação ganha ainda mais relevância, já que Renato Paiva foi confirmado como novo treinador pouco antes do último jogo oficial – contra o Racing, em 27 de fevereiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após a eliminação, o elenco recebeu quatro dias de folga e se reapresentou no dia 4, quando ocorreu o primeiro treino comandado pelo português. Desde então, os jogadores têm elogiado bastante sua metodologia de trabalho.

Antes da chegada de Paiva, o elenco passou por diferentes abordagens. Inicialmente, com Carlos Leiria, que tentou impor um estilo de jogo próprio, bem diferente daquele aplicado por Artur Jorge, o que acabou gerando insatisfação interna. Em seguida, com Cláudio Caçapa, assistente técnico permanente do clube, a ideia foi resgatar a intensidade da equipe. Renato quer jogo posicional no Botafogo Agora, Paiva busca retomar o vigor ofensivo, algo que foi uma marca do time no início de 2024. O foco tem sido, principalmente, no ataque. Além disso, ele vem, aos poucos, introduzindo o conceito de “jogo posicional”, que tem como objetivo ocupar melhor os espaços deixados pelos adversários. Essa adaptação tem ocorrido tanto dentro de campo quanto em conversas individuais. Um exemplo claro disso é Santiago Rodríguez, recém-chegado, que tem treinado para atuar pelo lado esquerdo. Em coletiva, o jogador fez questão de ressaltar o trabalho desenvolvido pelo novo treinador.

“Os treinamentos são muito intensos, e eu gosto muito disso. Além do mais, uma das coisas que me agradou foi a sinceridade dele sobre a maneira como trabalha. Ao mesmo tempo, ele também se interessa muito em saber como somos, quais são nossas virtudes e habilidades para poder melhorá-las”, afirmou o meia uruguaio. Avaliação do estado físico Dessa forma, o setor ofensivo tem se desenhado com Artur na direita, Savarino mais centralizado, Santiago na esquerda e Igor Jesus como centroavante. A tendência é que essa formação permaneça no esquema 4-2-3-1. Ainda assim, Paiva tem trabalhado com variações, aprimorando características de jogadores como Matheus Martins, além de dar oportunidades a Rwan Cruz, Elias Manoel e Nathan Fernandes.