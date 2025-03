Remanescente de 2018, Romero vira trunfo do Corinthians para final do Paulistão

Paraguaio estava no elenco que conquistou o Estadual em cima do Palmeiras há sete anos atrás e tenta seu terceiro título na competição / Crédito: Jogada 10

O Corinthians sonha em encerrar um jejum de seis anos sem títulos nas próximas semanas. Afinal, o Timão encara o Palmeiras na grande final do Campeonato Paulista. Para voltar a levantar uma taça, o clube aposta na experiência do atacante Romero, que sabe o que é ser campeão diante do maior rival do Alvinegro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Hoje capitão corintiano, Romero esteve na campanha do título brasileiro de 2017, que teve os dois rivais duelando até as últimas rodadas pela liderança, e também do Paulistão de 2018, que o Timão venceu no Allianz Parque. Para o paraguaio, vencer o Palmeiras na decisão tem um gosto especial.

“Título é título, independente do adversário. Mas jogar uma final com o maior rival é muito mais especial. Tive o privilégio de ganhar o título em 2018, e é muito especial para o nosso torcedor naquela época”, disse Romero, que prosseguiu. “Pensamos mais em nós, independente do adversário, que respeitamos. Nosso objetivo desde o começo do ano era voltar a ser campeão pelo Corinthians, depois de muitos anos. Nosso maior objetivo é esse e vamos lutar até o último minuto para esse grupo de jogadores, diretoria, treinadores, funcionários, fiquem na história. o objetivo é conseguir isso. Claro que existe uma pressão extra por ser Derby, mas o objetivo é ganhar o título. Tomara que a gente esteja bem nos dois jogos”, completou. Romero vira referência dentro do Corinthians Com a saída de Cássio, Paulinho, Fagner e outras referências do elenco corintiano, Romero assumiu o papel de capitão do time. Quando ele está na reserva, o goleiro Hugo Souza é quem fica com a braçadeira. Contudo, é o paraguaio que chama a responsabilidade nos momentos difíceis e decisivos.