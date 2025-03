PSG x Olympique: onde assistir, escalações e arbitragem

PSG e Olympique se enfrentam neste domingo (16/3) pela 26ª rodada do Campeonato Francês. O jogo será no Parc des Princes, em Paris. Trata-se do maior clássico francês (o apelido é Le Classique), envolvendo as duas maiores torcidas e dois dos três mais tradicionais times do país e dois dos três maiores campeões. O PSG lidera com 12 canecos. o Olympique tem 9. Entre eles, o Saint-Étienne, com 10.

É o jogo do líder contra o vice-líder, mas a diferença do PSG, com 65 pontos, é gigante. O Olympique tem apenas 49 pontos. Para completar, o PSG é favorito, pois no primeiro turno, fora de casa, venceu por 3 a 0. Caso vença, encaminha o título. Afinal, abriria 19 pontos, restando, depois desta rodada, apenas mais 24 pontos em jogo. Além disso, o PSG busca o tetracampeonato e pode alcançar o título desta temporada de forma invicta, o que seria inédito.