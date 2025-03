Porto se impõe, vence o AVS em casa e segue na briga pelo título

O Porto se impôs dentro de casa e bateu o AVS por 2 a 0, no Estádio do Dragão, pela 26° rodada do Campeonato Português. Os gols do time da casa foram marcados por Rodrigo Mora e Fábio Vieira. Já os visitantes perderam o zagueiro Ignácio Rodríguez no primeiro minuto do segundo tempo e não conseguiram esboçar nenhuma reação para buscar o empate.

Com o resultado, o Porto foi aos 53 pontos e está a três pontos do Benfica e a seis do Sporting. Contudo, os rivais ainda jogam nesta rodada. Já o AVS permaneceu na 15° colocação, com 23 pontos e é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Rodrigo Mora põe o Porto na frente

Os donos da casa tomaram a iniciativa desde o primeiro minuto de partida. Afinal, Fábio Vieira, Pepê e Samu tiveram chances ainda nos 10 primeiros minutos, mas ambos pararam no goleiro Ochoa. Contudo, a primeira grande chance de jogo foi do AVS. Zé Luis recebeu lindo passe e saiu na cara do gol, mas parou em um verdadeiro milagre do goleiro Diego Costa. Assim, entrou a grande máxima do futebol: ”Quem não faz, toma”. Aos 18 minutos, Pepê foi lançado em profundidade, saiu na cara do gol, mas parou em defesaça de Ochoa. Contudo, no rebote, a bola sobrou para Rodrigo Mora fuzilar e abrir o placar.

Samu contra o gol

Após o gol, o Porto seguiu em cima do adversário e viu uma briga particular começar entre o centroavante Samu contra a meta do AVS. Aos 33 minutos, João Mário cruzou na área, o espanhol se antecipou da marcação e cabeceou, mas para fora. Aos 37 , Fábio Vieira fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Samu, sozinho, cabecear. Contudo, a bola bateu na trave, correu na frente do gol e saiu em tiro de meta. Por fim, na reta final da primeira etapa, o atacante recebeu em velocidade, cortou dois na marcação e bateu, mas parou em defesa de Ochoa. Assim, os Dragões foram para o intervalo com um gol de vantagem, mas sabendo que poderia ter sido mais.

Porto mata a partida no segundo tempo

Logo no início da segunda etapa, Ignácio Rodríguez fez falta dura em Pepê, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando o AVS com um a menos. Assim, o Porto aproveitou a superioridade numérica para tomar as rédeas de vez da partida. Aos 15 minutos, Francisco Moura cruzou e Fábio Vieira acertou um voleio lindo, forte, sem chances para Ochoa, para marcar o segundo gol dos Dragões. Os visitantes ainda tiveram uma grande chance de descontar, mas novamente pararam em outro milagre de Diego Costa. Assim, os Dragões administraram a vantagem e garantiram mais três pontos no Campeonato Português.