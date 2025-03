Palmeiras x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Palmeiras

Atual tricampeão paulista, o Verdão vai em busca da história. Afinal, o Palmeiras pode se tornar a primeira equipe a vencer o Estadual quatro vezes consecutiva. Para isso, o técnico Abel Ferreira espera abrir uma boa vantagem no Allianz Parque, diante de seus torcedores, para poder decidir na Neo Química Arena.

Aliás, o treinador conta com Piquerez, que voltou a ser relacionado na semifinal, diante do São Paulo, depois de se recuperar de uma lesão na coxa. Assim, pode assumir a vaga que vinha sendo ocupada por Vanderlan. A expectativa inicial era de que o mesmo pudesse ocorrer com Gustavo Gómez, mas o zagueiro sofreu uma entorse no joelho e está fora. O zagueiro Micael deve formar dupla com Murilo. Por fim, o time deve ser muito parecido com aquele que venceu o São Paulo, com Vitor Roque mantido no sistema ofensivo ao lado de Estêvão e Facundo Torres.

Como chega o Corinthians

Em contrapartida, o Timão terá um jejum para encerrar. Afinal, o Corinthians não levanta uma taça há seis anos. A última vez foi justamente no Campeonato Paulista, mas de 2019. Desde então, o Alvinegro não conseguiu vencer nenhuma competição e tenta acabar com essa seca e colocar mais uma taça na sua galeria.