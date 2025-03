Líder do Português, Sporting vence Famalicão

Com a quarta vitória seguida, Lisboetas se mantê muito bem na briga direta com o Benfica pelo título da temporada

Líder do Campeonato Português, o Sporting conquistou mais uma vitória na competição. Neste sábado, 15/3, recebeu o Famalicão no Estádio de Alvalade, pela 26ª rodada. Alternando bons e maus momentos, venceu por 3 a 1. Assim, vai aos 62 pontos. Segue na briga boa com o Benfica, que tem dois jogos a menos e está em segundo, com 56 pontos.

Esta foi a quarta vitória seguida do Sporting na competição. O time saiu na frente com um gol de Fresneda no primeiro minuto. O Famalicão empatou ainda no primeiro tempo com Óscar Aranda, de pênalti. Na etapa final, Gyokeres e Catamo definiram o placar. O Sporting, quando o jogo estava 2 a 1, teve Maxi Araújo expulso. Levou sufoco, mas conseguiu ampliar o placar, o que tranquilizou o time na reta final. Gyokeres, além do gol, deu as duas assistências e foi o destaque do jogo.