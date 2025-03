Internacional encerra preparação para final do Gauchão. Veja provável time

Com vantagem de dois gols construída no jogo de ida, Colorado deve repetir escalação que venceu o Grêmio, fora de casa / Crédito: Jogada 10

O Internacional encerrou sua preparação para o duelo decisivo contra o Grêmio, neste domingo (16/3), às16h, no Beira-Rio, pela final do Gauchão. Buscando recuperar sua hegemonia no Estadual, o técnico Roger Machado acertou os detalhes no Centro de Treinamentos Parque Gigante e definiu a equipe que estará em campo no Gre-Nal.

A atividade do Colorado teve novidades no campo como o goleiro Rochet e os atacantes Wesley e Borré, que estão 100% recuperados. Contudo, a tendência é que o técnico Roger Machado repita a escalação que venceu o Grêmio no jogo de ida por 2 a 0. Assim, Anthoni, Carbonero e Valencia recebem nova oportunidade na final.

Thiago Maia, apesar de reintegrado ao grupo após uma conversa com Roger, direção e companheiros, ficará como opção. Assim, Bruno Henrique segue como o parceiro de Fernando na abertura de meio-campo. Por fim, todas as expectativas também ficam sob os pés de Alan Patrick. O camisa 10 já soma cinco gols e quatro assistências em 12 clássicos, marcou no jogo de ida e será o grande maestro da equipe na tentativa de fazer o Internacional voltar a levantar uma taça. O provável Internacional tem: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Valencia.