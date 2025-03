Hulk é artilheiro do Mineiro e bate recorde de Tostão e Ninão

Ídolo do Galo marcou sete gols na edição de 2025 / Crédito: Jogada 10

Hulk escreveu mais uma grande história com a camisa do Atlético. Com sete gols marcados, o atacante foi o artilheiro do Campeonato Mineiro pelo quarto ano consecutivo e estabeleceu um novo recorde na competição. Assim, ele superou as marcas de Ninão e Tostão, ídolos do rival Cruzeiro. Atlético confirma o hexa e conquista o Mineiro pela 50ª vez

No ano passado, Hulk igualou a marca de Ninão (1928, 1929 e 1930) e Tostão (1966, 1967 e 1968), ambos com três artilharias seguidas. Com a artilharia deste ano, o atacante do Atlético se tornou o maior artilheiro em anos consecutivos do Campeonato Mineiro, na era profissional em Minas Gerais.