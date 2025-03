Fábio e Samuel Xavier recebem homenagens do Fluminense

O goleiro Fábio e o lateral-direito Samuel Xavier foram homenageados pelo Fluminense neste sábado (15/3), no CT Carlos Castilho. Os dois receberam camisas que celebram os 200 jogos pelo Tricolor. Aliás, ambos completaram a marca na derrota para o Flamengo por 2 a 1, na última quarta-feira (12/3), no Maracanã, pela ida da final do Campeonato Carioca.

Eles receberam do presidente Mário Bittencourt camisas com seus nomes e o número 200 às costas. Tanto Fábio quanto Samuel Xavier já fazem parte da história do clube, com as conquistas da Conmebol Libertadores 2023, da Conmebol Recopa 2024 e do bicampeonato Carioca e da Taça Guanabara em 2022 e 2023.