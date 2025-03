Douglas comemora 50 jogos pelo Nantes com importante vitória sobre o Lille

Desde agosto de 2023 no clube, meia é fundamental em vitória da equipe por 1 a 0 sobre quinto colocado do Campeonato Francês

Nada como uma importante vitória para comemorar a marca de 50 jogos com a camisa do Nantes. O meia Douglas, cria do Fluminense, teve um sábado (15) iluminado e foi um dos grandes nomes do jogo. Assim, ajudou a sua equipe a derrotar o Lille por 1 a 0, pelo Campeonato Francês. Desde agosto de 2023 no clube, um dos mais tradicionais do país, ele comemorou muito o resultado.

“A gente não faz uma campanha que esperávamos, o clube não está numa posição em que merecia estar por toda sua grandeza, mas o momento é o de pensarmos em reagir. E foi o que fizemos hoje, contra uma equipe que está entre as cinco melhores do campeonato, faz boa campanha e segue na briga por uma vaga nas ligas europeias”, avaliou Douglas.