Cuca iguala Levir e se torna maior campeão do Mineiro

Cuca conquistou quatro dos cinco títulos com o Atlético. Além da conquista deste ano, também foi campeão em 2012, 2013 e 2021. Um dos grandes treinadores da história do Galo, ele também conquistou a Libertadores de 2013 e o Brasileirão e Copa do Brasil de 2021. Dessa forma, soma sete títulos pelo clube.

Além dos quatro títulos estaduais com o Atlético, Cuca também foi campeão com o Cruzeiro, em 2011. Levir Culpi, por sua vez, conquistou o Campeonato Mineiro em 1995, 2007 e 2015 com o Galo, além de 1996 e 1998 com a Raposa. Dessa forma, foi o primeiro treinador pentacampeão do estadual.