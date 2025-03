Corinthians tenta ‘dar o troco’ e impedir tetra do Palmeiras

Timão teve a chance de ser tetracampeão estadual em 2020, mas perdeu final para o Verdão. Em 2025, papéis estão invertidos / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras entra em campo neste domingo (16/3), em busca do tetracampeonato consecutivo do Paulistão. Este feito nunca aconteceu na história do estadual. Contudo, do outro lado, o Corinthians tentará impedir esta conquista do rival, assim como o Verdão fez com o próprio Alvinegro há cinco anos atrás.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Afinal, na década passada, o Corinthians engatou uma sequência de três títulos consecutivos do Paulistão em 2017, 2018 e 2019. Já no ano de 2020, o Timão chegou novamente na final, com a chance de ser o primeiro tetracampeão da história da competição. Pela frente, um Palmeiras que não conquistava o Estadual há 12 anos.

No primeiro jogo na Neo Química Arena, empate em 0 a 0. Já no Allianz Parque, nova igualdade, desta vez por 1 a 1, com um gol do Corinthians no último lance da partida. Contudo, nas penalidades máximas, o Palmeiras levou a melhor e ficou com o título. Agora, o cenário está invertido. O Palmeiras conquistou os últimos três Campeonatos Paulistas, em 2022, 2023 e 2024 e agora pode conquistar um inédito tetracampeonato. Assim, o Corinthians tem a chance de dar o ”troco” no rival e impedir o feito inédito na competição. Além disso, Abel pode “completar o álbum” de títulos em cima dos rivais paulistas. Sob o comando do português, o Palmeiras bateu o São Paulo em 2022 e o Santos em 2024. O comandante agora tenta repetir o feito contra o Corinthians, já que na final de 2020 o Alviverde era comandado por Vanderlei Luxemburgo.