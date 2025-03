Contra o Flamengo, Cano tem chance de retornar ao posto de artilheiro do Carioca

Com seis gols até o momento, atacante está empatado com Vegetti, do Vasco, e Max, do Sampaio Corrêa, que disputará a final da Taça Rio / Crédito: Jogada 10

O argentino Germán Cano foi artilheiro do Campeonato Carioca em 2023, com 16 gols. Na respectiva edição do Estadual, aliás, o Fluminense se sagrou campeão. Agora, novamente em uma final com o Tricolor, o atacante pode repetir o feito. Afinal, com seis gols, está empatado com Vegetti, do Vasco, e Max, do Sampaio Corrêa, como os artilheiros da edição. Assim, se marcar pelo menos um gol no segundo jogo da decisão contra o Flamengo, poderá se isolar no ranking.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Porém, o argentino ainda terá que disputar o posto com Max, já que o Galinho da Serra está na final da Taça Rio. Por outro lado, o atacante vascaíno já está fora de disputa. O Sampaio Corrêa vai encarar o Madureira neste sábado (15), às 16h (de Brasília), no Lourivalzão.

O segundo duelo da final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense, está marcado para o próximo domingo (16), também às 16h, no Maracanã. As equipes, aliás, revezam o título do estado do Rio de Janeiro há seis anos. Jejum de gols contra o Flamengo Para se isolar na artilharia do Cariocão, portanto, Germán Cano precisará quebrar um incômodo jejum de gols contra o Rubro-Negro. O atacante não balança as redes diante do rival desde o dia 9 de abril de 2023, quando marcou dois gols na goleada por 4 a 1, que garantiu o título estadual ao Flu. Desde então, foram nove partidas sem balançar as redes. Por outro lado, o Time da Gávea é a maior vítima do artilheiro. Ao todo, o camisa 14 já marcou sete gols em clássicos Fla-Flu.