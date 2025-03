Com gols de Mbappé, Real Madrid vira sobre Villarreal e dorme na liderança do Espanhol

No El Madrigal, Mbappé e Courtois são os grandes destaques no 2 a 1 do time merengue, que joga pressão em Barcelona e Atlético

Com gols de Mbappé, ainda no primeiro tempo, o Real Madrid derrotou por 2 a 1 o Villarreal neste sábado (15), fora de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, o time meregue vai dormir na liderança, agora com 60 pontos, três a mais do que o Barcelona, que joga no domingo contra o Atlético de Madrid, no Metropolitano. O time catalão, aliás, tem dois jogos a menos do que o Real.

O Villarreal, que faz uma grande campanha, estaciona nos 35 somados, em quinto na tabela. Caso vencesse no El Madrigal, se aproximaria do G4 (zona da Champions). Apesar do revés, os anfitriões deram muito trabalho ao goleiro Courtois.