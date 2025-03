City sai na frente, mas cede empate duas vezes ao Brighton pela Premier League

Jogando em casa, equipe comandada por Pep Guardiola pressiona e domina o adversário, mas deixa o Ettihad Stadium sem os três pontos / Crédito: Jogada 10

Manchester City e Brighton fizeram um grande jogo e empataram por 2 a 2 neste sábado (15), no Etihad Stadium, no norte da Inglaterra, pela 29ª rodada da Premier League. Os anfitriões esteve à frente do marcador por duas vezes, mas cedeu o empate em ambas e, apesar da intensa pressão, não conseguiu os três pontos atuando em seus domínios. Haaland e Marmoush marcaram para os citizens, enquanto Estupiñan e Khusanov, contra, anotaram para os visitantes. Com o resultado, o Manchester City chega a 48 pontos, na quinta posição da tabela, e corre o risco de descolar da zona de classificação à próxima Liga dos Campeões da Europa. Já o Brighton permanece em sétimo com o ponto somado.

Por fim, ambas as equipes agora voltam a jogar apenas no fim do mês, por conta da Data Fifa. Dia 30, o City atua fora de casa contra o Bournemouth, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Um dia antes, pela mesma fase da competição, o Brighton recebe o Nottingham Forest.

Intensidade total Mesmo com gol anulado logo aos quatro minutos, o Brighton inegavelmente sofreu intensa pressão do City desde o apito inicial. Tamanho domínio, afinal, resultou em pênalti de Webster em Marmoush. Haaland bateu e convertou aos 10 minutos. O gol acordou o Brigthon, que, em suma, passou a atacar o adversário e chegou ao gol de empate dez minutos depois. Estupiñan cobrou falta, Ortega fez golpe de vista e a bola entrou em seu canto direito. O segundo do City veio aos 38. Após roubada de bola na intermediária, Gündogan serviu Marmoush, que mandou uma bomba de fora da área. Segundo Tempo O City mal teve tempo de desfrutar da vantagem no placar. Logo aos dois minutos, após escanteio e desvio de cabeça, Hinshelwood chutou, a bola pega em Khusanov e foi para no fundo da rede. Com a igualdade novamente no placar, os citizens partiram pra cima e perderam, desse modo, boas oportunidades com Marmoush e Nico Gonzalez, que cabeceou uma bola no travessão. Por sua vez, os visitantes também estiveram perto de fazer o terceiro, em contra-ataques finalizados por Baleba e Hinshelwood.