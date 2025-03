Ceará vence Fortaleza e está a um empate do 47º título cearense

Fernando Sobral, de pênalti, define o 1 a 0 e dá vantagem ao Ceará, atual campeão, no jogo de volta da final do Estadual / Crédito: Jogada 10

Deu Ceará no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Neste sábado, 15/3, no Castelão, o Vovô venceu o Fortaleza – que teve o mando de campo – por 1 a 0. Gol de Fernando Sobral, de pênalti. Assim, abre vantagem para a partida de volta, novamente no Castelão, mas desta vez com o mando e maior parte da torcida. Caso vença ou empate, leva o título pela segunda vez seguida. Contudo, se o Fortaleza vencer por um gol, leva a decisão para os pênaltis. Por dois gols, será o campeão. Ceará e Fortaleza levaram o Cearense 46 vezes, cada. Quem vencer neste ano, volta a ser, isoladamente, o maior ganhador estadual. Fortaleza e Ceará: equilíbrio e poucas chances O primeiro tempo foi de equilíbrio e estudos. O Fortaleza teve mais a bola e buscou mais efetivamente o ataque. Mas ofereceu pouco perigo ao gol de Bruno Ferreira, já que o chute de Lucero, que o goleiro defendeu, foi anulado por impedimento e o outro lance relevante foi um escanteio em que Marinho tentou gol olímpico. Já o Ceará, mesmo se impondo menos, teve boa chance no fim da etapa, com Sasha mandando para fora.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O segundo tempo começou com o Fortaleza tentando chutes de fora da área, o melhor com Marinho, e o Ceará quase marcando em cabeçada de Aylon. Mas, depois dos dez minutos, o jogo voltou a ficar truncado, com muitos passes no meio de campo e profundo respeito das equipes, preocupadas em não dar margem ao rival e cair em desvantagem neste jogo de ida.