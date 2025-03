Atlético confirma o hexa e conquista o Mineiro pela 50ª vez

O Atlético é campeão mineiro pela 50ª vez na história. Após vencer o jogo de ida por 4 a 0, o Galo confirmou o hexacampeonato mesmo com a derrota por 1 a 0 para o América, neste sábado (15), no Mineirão, pela partida de volta da decisão. Apesar do gol de Jonathas, que assegurou a vitória do Coelho, os atleticanos comemoraram o título com placar agregado de 4 a 1. No fim, como todo enredo de uma final precisa, houve princípio de confusão e expulsões, mas nada que atrapalhasse a festa.

América diminui prejuízo, mas Atlético é hexa

Após vencer o jogo de ida por 4 a 0, o Atlético administrou o resultado por 90 minutos. Dessa forma, a partida de volta da final do Mineiro foi morna. O Galo não demonstrou muita intensidade, mas encontrava espaços com facilidade quando queria. O time comandado pelo técnico Cuca tentou explorar o lado do campo e insistiu em cruzamentos, principalmente com Guilherme Arana, mas não levou muito perigo.