Ancelotti exalta esforço do Real e ameaça W.O. no Espanhol

Treinador reclama após a liga recusar alterar o horário da partida por causa da Liga dos Campeões / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid lutou contra o cansaço, resistiu ao bombardeio do Villarreal e conquistou uma impressionante vitória no Campeonato Espanhol. Com dois gols de Mbappé, os merengues venceram por 2 a 1, neste sábado (15), fora de casa, e dispararam na liderança. O técnico Carlo Ancelotti exaltou o esforço dos jogadores e fez duras críticas à organização da competição. “Devemos agradecer a esses jogadores pelo esforço descomunal que estão fazendo desde 3 de janeiro, e ainda mais hoje. Essa foi a última vez que jogamos sem 72 horas (de descanso). Nunca mais faremos isso. Pedimos duas vezes para que mudassem o horário e não aconteceu nada. Foi a última vez”, disse o treinador italiano.

No último dia 12, o Real Madrid fez uma dura partida de 120 minutos contra o Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, foi derrotado por 1 a 0, no Metropolitano. Assim, conquistou a classificação nos pênaltis após um confronto muito intenso e polêmico.