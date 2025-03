Aline Milene se emociona após título com o São Paulo: ‘Finalmente a gente conseguiu’

Meia esteve nas três finais anteriores que o Tricolor havia perdido para o Corinthians e comemora por entrar na história do clube com conquista / Crédito: Jogada 10

O São Paulo bateu o Corinthians nos pênaltis, neste sábado (15/3), no Morumbis e conquistou a Supercopa Feminina. Mais do que o título, o Tricolor conseguiu tirar uma pedra de seu sapato. Afinal, após perder três finais para o Timão nos últimos anos, as Soberanas, enfim, conseguiram bater as rivais e ficarem com a taça. Algo muito comemorado pela meia Aline Milene.

A jogadora deu uma entrevista muito emocionada ao final da partida, lembrando todas as vezes que deixou as finais chorando e que agora, enfim, conseguiu vencer um título com a camisa do São Paulo.