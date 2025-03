VP do Vasco fala sobre reforma de São Januário

A reforma de São Januário segue seus passos para sair do papel. Nesta sexta-feira (14), o 2º vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito Neto, falou à TV do clube sobre os procedimentos envolvendo o Projeto de Lei, que asseguraram a possibilidade da reforma do estádio andar. Na última quarta (12), houve a primeira reunião do Conselho Consultivo do projeto. Este Conselho é o Órgão previsto em lei que vai fiscalizar e acompanhar a reforma. Na ocasião, o Vasco mostrou o projeto do estádio, que deverá ter 57 mil lugares. Além disso, o clube também informou que o SPE (Sociedade de Propósito Específico) está quase finalizado, com 90% do contrato social pronto.

A previsão para a votação da SPE, aliás, é entre o fim de março e começo de abril. Após esse trâmite, que ainda aguarda detalhes burocráticos, o Cruz-Maltino estará apto a receber o dinheiro do potencial construtivo na chamada "conta garantia". Afinal, as verbas só poderão ser utilizadas na reforma do estádio.

LEIA MAIS: Há 77 anos, Vasco se tornava o primeiro campeão continental do mundo Histórico da reforma À Vasco TV, Renato Brito relatou o histórico de como se deu o processo para o clube garantir o Projeto de Lei do potencial construtivo de São Januário. “É bom fazer um breve histórico. Quando a gente ganha a eleição, o prefeito Eduardo Paes tinha acabado de enviar o Projeto de Lei para a Câmara dos Vereadores. O PL merecia alguns ajustes, então foi o primeiro trabalho que a gente fez junto com o presidente Pedrinho, com muito afinco, junto com a Câmara dos Vereadores, porque o texto merecia alguns ajustes. A gente chegou a protocolar um ofício dos requerimentos que seriam importantes para o Vasco. Eu até brinco, isso não é mentira, que eu virei duas noites com os vereadores trabalhando no texto. A Câmara foi muito parceira do Vasco nisso e entendeu as nossas dores. E a gente teve um Projeto de Lei muito melhor. O Projeto que foi aprovado foi muito melhor para o Vasco do que aquele enviado pela Prefeitura”, revelou.