Vídeo: Neymar se torna embaixador da Canção

Carreira musical à vista? A foto com violão, os sinais de composição e os outros indícios na verdade indicavam para o mais novo contrato de Neymar Júnior. O camisa 10 do Santos se tornou embaixador da ‘Canção’, empresa especializada em alimentos congelados e resfriados. Ou seja, nada de parceria com Lil Gabi ou Memphis Depay.

As partes anunciaram o acordo, com vigência por dois anos, através das redes sociais e fazendo alusão à música. O atacante aparece segurando um violão no vídeo, quando é questionado: “E essa história de Canção?”. Ele, com bom humor, responde: “Minha nova canção e ela está de cara nova conquistando o Brasil”.