Veja os setores que Renato Paiva deve ajustar no Botafogo até a estreia do Brasileirão

Glorioso fará dois amistosos contra Cruzeiro e Coritiba, antes do jogo oficial do Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras, no Allianz / Crédito: Jogada 10

O Botafogo fará dois amistosos antes da estreia no Campeonato Brasileiro, que será contra o Palmeiras no dia 29 de março. Assim, enfrentará Cruzeiro e Coritiba nos próximos sábados. Serão os primeiros testes do técnico Renato Paiva, que assumiu o comando após a final da Recopa contra o Racing, da Argentina, e poderá fazer suas observações. Renato Paiva, aliás, terá todos os jogadores à disposição, já que eles se recuperaram de lesão. Além disso, contará com as chegadas de Nathan Fernandes e Jair. O defensor já estreou, enquanto o atacante aguarda seus primeiros minutos com a camisa do Botafogo. Os amistosos servirão de base para o treinador português, especialmente no setor ofensivo, pois, no estadual, a equipe marcou somente 11 gols em 11 jogos tendo sido eliminado até mesmo de uma possível Taça Rio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Botafogo zera jogadores no departamento médico antes de estrear no Brasileirão