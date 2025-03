Vasco deve conceder minutos a Mauricio Lemos, reforço menos utilizado

Com apenas 17 minutos (excluindo acréscimos) na temporada, o zagueiro Mauricio Lemos ainda não mostrou ao que veio no Vasco. O clube, porém, visa aproveitar os 17 dias restantes antes da estreia no Brasileirão para recuperar jogadores.

O defensor, apesar de ainda não ser titular, se destaca nos treinos, segundo informações do “ge” desta sexta-feira (14). Assim, pode ir a campo na primeira rodada do Campeonato, contra o Santos, no dia 30. Dentre os oito reforços no ano, ele é disparado o que tem menor minutagem.