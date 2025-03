Vasco conversa com Prefeitura e tenta adiantar cronograma das obras do CT

Prefeitura informa que o clube necessita realizar uma obra no CT Moacyr Barbosa para instalar uma rede de drenagem, no segundo semestre / Crédito: Jogada 10

O Vasco tem como objetivo adiantar o cronograma de obras da reforma e expansão do CT Moacyr Barbosa. Nesse sentido, a diretoria cruz-maltino entrou em contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro para firmar esse acordo, visando melhorias no local. A informação é do portal “ge”. Recentemente, o poder público deixou claro que o clube necessita realizar uma obra no CT para instalar uma rede de drenagem. Essa nova configuração irá passar por dentro do terreno e irá atender a comunidade do Jardim do Amanhã, na Cidade de Deus.

De acordo com a Prefeitura, tal obra deve acontecer no segundo semestre. No entanto, o Cruz-Maltino não comunicou se terá que aguardar o fim desta obra para iniciar a expansão do local ou se as duas movimentações poderão acontecer simultaneamente.